Tranquilidade com novo centro de peritagens em Lisboa

A Tranquilidade tem um novo Centro de Peritagens Automóvel em Lisboa, na zona do Prior Velho. Destinado aos clientes da Companhia e terceiros envolvidos em sinistros não é necessária marcação prévia. A Companhia tem mais quatro centros no país, no bairro dos Anjos em Lisboa, Corroios, Porto e Guimarães.

A avaliação de danos cuja exploração é direta e da responsabilidade da Tranquilidade é uma das funções do centro, mas também a viatura pode ser reparada no local e, nesse caso, o cliente tem uma viatura de cortesia. A reparação, realizada por uma oficina especializada instalada no espaço, tem garantia equivalente à que é oferecida por um concessionário da marca.

Nestes espaços, os clientes também podem participar um sinistro e assegurar um “atendimento rápido e personalizado, a cargo de profissionais e técnicos qualificados, com um horário adaptado às necessidades de hoje”, afirma a companhia em comunicado.

Além de reparação decorrente de acidente de viação, os clientes da Tranquilidade usufruem de condições especiais em serviços de manutenção.