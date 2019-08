Ministros já votam para escolher candidato europeu ao FMI

Os ministros das Finanças da União Europeia já estão a votar para a escolha do candidato europeu a diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), um processo aberto devido à nomeação de Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu. Mário Centeno retirou-se da votação desta manhã ao final do dia de quinta-feira, mas manteve-se disponível para o cargo caso não seja encontrada uma solução durante o voto.

De acordo com o Ministério das Finanças, o ministro Bruno Le Maire lançou a votação pouco antes das 09h00 e a votos estão apenas quatro candidatos: a búlgara Kristalina Georgieva, o finlandês Olli Rehn, o holandês Jeroen Dijsselbloem e a espanhola Nadia Calviño.

O candidato será escolhido por maioria qualificada, ou seja, terá de ser aprovado por pelo menos 16 países que representem 65% da população da União Europeia.

Se for necessário, serão realizadas várias rondas de votações até que seja encontrado um candidato. O Ministério das Finanças francês diz que irá anunciar o vencedor em comunicado à imprensa.

Depois de durante a manhã de quinta-feira ter expressado a sua intenção de manter a sua candidatura e ir a votos com os restantes quatro candidatos numa conversa telefónica entre todos os ministros, Mário Centeno retirou a sua candidatura da votação marcada para esta manhã. No entender do ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, a votação é prejudicial e por isso entende que não deve participar.

No entanto, Mário Centeno manteve-se disponível para ser o escolhido, caso não fosse conseguido um vencedor durante a votação e a escolha fosse por consenso em vez de votação.

O ministro português não foi o único a expressar reservas sobre a realização de uma votação. Apesar de ter sido aprovada a forma de eleição pelos restantes ministros, o representante do Reino Unido também expressou as suas reserva, preferindo uma solução de consenso sem qualquer votação que fragilizasse as possibilidades da Europa de manter a liderança do Fundo. O ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, também expressou reservas sobre a forma encontrada.

No entanto, Bruno Le Maire acabou por convencer os seus homólogos a avançar com a votação, defendendo que o processo não se poderia arrastar, um risco considerando que não há um candidato claramente preferido entre os cinco que avançaram inicialmente.