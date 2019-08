A bola volta a rolar nos relvados portugueses. Portimonense e Belenenses dão o pontapé de saída da Liga NOS 19/20 às 20H30 desta sexta-feira. Sábado, o Benfica defronta o Paços de Ferreira na Luz e o FC Porto joga em casa do recém-promovido Gil Vicente, em Barcelos. O Sporting desloca-se, no domingo, ao Funchal para visitar o Marítimo

O mercado de transferências

À partida para a nova época, o FC Porto é a equipa com mais mudanças no plantel depois da saída de alguns jogadores titulares no núcleo base de Sérgio Conceição. Os dragões foram ao mercado e deixaram quase 30 milhões de euros na América do Sul para trazer Uribe, Marchesín, Díaz e Saravia para o Porto. A estes juntam-se Nakajima, Zé Luís e Marcano, este último de regresso ao Dragão, num investimento conjunto a rondar os 23 milhões de euros, segundo os dados do Transfermarkt.

Já o SL Benfica, que vai defender o título de campeão conquistado na época passada, tem o plantel com menos mudanças dos três grandes. Depois da transferência milionária de João Félix para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros e da “reforma” de Jonas, chegaram à Luz Raúl de Tomás (20 milhões de euros) e Carlos Vinícius (17 milhões de euros). Estas foram as duas contratações mais caras dos encarnados até agora.

No Sporting, a grande incógnita continua a ser a permanência (ou não) de Bruno Fernandes. O capitão dos leões, eleito melhor jogador da Liga nas últimas duas edições, há muito que é cobiçado por alguns “tubarões” europeus, nomeadamente Manchester United e Tottenham, mas a transferência para o mercado inglês, que fechou esta quinta-feira, não chegou a avançar.

Até ao momento não entrou em Alvalade nenhuma proposta capaz de cobrir os 70 milhões de euros pedidos pela direção do clube e depois do fecho do mercado em Inglaterra, a hipótese de Bruno Fernandes ficar em Alvalade vai ganhando força. À margem deste impasse, o treinador Marcel Keizer viu a equipa ser reforçada para nova época: Luciano Vietto (7,5 milhões), Rafael Camacho (5 milhões) e Rosier (8 milhões) são as contratações mais caras até ao momento, de acordo com o Transfermarkt.

Quanto vale o plantel dos três grandes?

Apesar do início da Liga, os plantéis de Benfica, FC Porto e Sporting ainda podem sofrer algumas mudanças com a entrada e saída de jogadores, pois o mercado de transferências no futebol europeu, com exceção da Premier League inglesa, só encerra a 31 de agosto.

Com um plantel de 30 jogadores, é expectável que o Sporting ainda venha a vender ou emprestar alguns jogadores. Nos dois rivais, isso também deverá acontecer.

Segundo os dados do Transfermarkt, o “campeonato” do plantel mais valioso é liderado pelo Benfica, seguido de FC Porto e Sporting, apesar de dragões e leões terem os jogadores com maior valor de mercado da Liga portuguesa. Descubra quem é o jogador mais valioso e quanto valem as equipas titulares prováveis dos três grandes (até à data) no vídeo abaixo.