Revista de imprensa internacional

Do lado do Reino Unido, o panorama não está fácil. Macron recusa-se a renegociar o acordo do Brexit com Boris Johnson caso os britânicos não o alterem e avisa que a culpa é do Reino Unido. O impasse político faz-se também sentir na economia, com as vendas a retalho a caíram em agosto ao ritmo mais acelerado desde dezembro de 2008. Em Bruxelas, preparam-se limites restritos ao uso da tecnologia de reconhecimento facial.

El País

Macron fecha a porta a negociações ainda antes de se reunir com Boris Johnson

No dia em que se vai encontrar com Boris Johnson, o presidente francês, Emmanuel Macron, já veio dizer que não está disposto a reabrir o acordo negociado com Theresa May sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Para Macron, que já assinalou que os únicos responsáveis por um hard Brexit são os britânicos, renegociar o acordo “não é opção”. Por outro lado, a chanceler alemã Angela Merkel, que se reuniu esta quarta-feira com Boris Johnson, mostra-se otimista que o acordo possa ser alcançado em 30 dias.

Reuters

Vendas a retalho no Reino Unido com ritmo mais acelerado desde 2008

As vendas a retalho no Reino Unido caíram em agosto ao ritmo mais acelerado desde dezembro de 2008. De acordo com uma pesquisa da Confederação da Indústria Britânica (CBI) , o indicador mensal de retalho teve uma variação de -49 em agosto face aos -16 registado em julho deste ano. Esta é a segunda leitura mais fraca desde que há registos. “Entre os retalhistas o sentimento é de desmoronamento, a expectativa de fracas vendas pode levar à existência de stocks acumulados”, alerta a economista chefe-adjunta do CBI, Anna Leach.

Bloomerg

Apple: novos iPhones, iPadse Mac Pro à vista

A marca fundada por Steve Jobs prepara-se para lançar, nas próximas semanas, três novos iPhones, avança a Bloomerg (acesso condicionado, conteúdo em inglês). Ainda este ano, deverão também ser lançadas versões atualizadas do iPad Pro com câmaras mais avançadas e chips mais rápidos, um iPad com um ecrã maior, novas versões do Apple Watch e a primeira renovação do Mac Pro em três anos. Além disso, estará ainda previsto atualizações dos acessórios áudio e atualizações de software dos monitores, iPhones, iPad, Apple TV, Mac e do Apple Watch.

Financial Times

Bruxelas prepara-se para impor restrições ao uso da tecnologia de reconhecimento facial

A Comissão Europeia está a planear impor limites restritos ao uso da tecnologia de reconhecimento facial. Através de uma regulamentação e numa tentativa de acabar com a vigilância pública dos cidadãos europeus, Bruxelas pretende fornecer aos cidadãos direitos explícitos sobre o uso dos seus dados de reconhecimento facial. De acordo com o Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês), citando fontes oficiais, o objetivo será limitar “o uso indiscriminado da tecnologia de reconhecimento facial” por parte das empresas e entidades públicas. Se o plano for para a frente, os cidadãos europeus vão poder saber quando os dados são usados.

El País

Rei Juan Carlos volta a ser operado ao coração

O Rei emérito de Espanha Juan Carlos vai ser submetido no próximo sábado, 24 de agosto, a uma operação cirúrgica ao coração, avança o jornal espanhol El País (acesso livre, conteúdo em espanhol). Fontes da Casa Real dizem desconhecer a causa que motiva a operação. A intervenção cirúrgica foi agendada depois do último check-up anual do Rei, realizado em junho desde ano.

