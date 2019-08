Quanto dinheiro é transacionado por hora pelos portugueses?

Todos os anos há mais dinheiro a “trocar de mãos” entre os portugueses. O valor transacionado cresceu pelo quinto ano consecutivo, em 2018, ascendendo a um máximo histórico de 491,5 mil milhões de euros. Isto significa que, por cada hora que passou, os portugueses transacionaram cerca de 56 milhões de euros, em média.

No total foram realizadas no ano passado, em Portugal, 2,7 mil milhões de operações entre transferências a crédito, operações com cartões bancários, débitos diretos e emissão de cheques, daí resultando movimentos de 491.468 milhões de euros. Nos 19 anos do histórico do Banco de Portugal nunca se tinha assistido à movimentação de uma quantia tão elevada.

A maior fatia desse valor mudou de mãos via transferência bancária. Foram efetuadas 156,1 milhões de transferências a crédito, num valor global de 249,3 mil milhões de euros. Ou seja, 50,7% do total transacionado, tendo este também sido o instrumento cuja utilização mais cresceu em 2018: 9% em número de operações e 12,1% em valor.

Mas na hora de pagar os cartões bancários são o meio a que os portugueses mais recorrem. Isto sem contar com dinheiro em numerário, instrumento que, no ano passado, representou 73% dos pagamentos presenciais.

Excluindo o “dinheiro vivo”, os cartões bancários foram utilizados em 86,6% dos pagamentos de retalho. Este meio foi utilizado em 2.368 milhões de operações, num montante global de 125,3 mil milhões de euros, nível recorde. Por dia, foram realizadas em média 6,5 milhões de operações com “dinheiro de plástico”, com o valor médio unitário de 53 euros.

Das operações efetuadas com cartões de débito e crédito, 51% corresponderam a compras, 20% a operações de baixo valor (pagamento de portagens, por exemplo) e 19% a levantamentos. Já as compras realizadas online representaram uma fatia muito mais pequena. Foram 3,8% do número e 5,7% do valor total de compras realizadas com cartões nacionais.

Todas essas operações foram realizadas com o recurso a 23,6 milhões de cartões bancários, a 349 mil terminais de pagamento automático e a uma rede composta por 14,1 mil caixas automáticas.

Já as quantias transacionadas através de débitos diretos (pagamentos de contas de eletricidade, telecomunicações, etc.) cresceram 6% no ano passado, ascendendo a 26 mil milhões de euros. Ou seja, 5,3% do valor total transacionado pelos portugueses no ano passado.

Contrariamente, os cheques estão a ser cada vez menos utilizados pelos portugueses como meio de pagamento, mas ainda representam uma fatia relativamente elevada das transações. No ano passado, foram “passados” 29,9 milhões de cheques no valor global de 89,7 mil milhões de euros, ou o equivalente a 18,2% das transações totais realizadas. O cheque foi utilizado para realizar, em média, 120 mil pagamentos por dia. Ou seja, cinco mil por hora.

Quanto custa carregar a bateria do seu telemóvel? Quantas árvores são precisas para fazer uma resma de papel? Quanto custa fazer uma prancha de surf? Quantos casamentos se fazem em agosto? De segunda a sexta-feira, até ao final de agosto, o ECO dá-lhe a resposta a um “Sabia que…”.