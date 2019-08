O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira numa entrevista à TVI que seria “absolutamente impossível” uma coligação que fizesse com que o PCP e o Bloco de Esquerda integrassem o Governo, ao contrário do acordo de incidência parlamentar que existe nesta altura.

“O nível de compromisso depende do grau de convergência. O grau de convergência entre nós não permite um nível de compromisso maior. É melhor não estragar uma boa amizade com um bom casamento. Acho que não. Implicaria uma tal violentação de linhas identitárias d’Os Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda que seria absolutamente impossível”, disse o primeiro-ministro.

Nas respostas aos convidados pela estação televisiva, António Costa não ainda comprometer-se em nenhuma altura com o valor do aumento do salário mínimo que o Governo pretende para a próxima legislatura.

Apesar de questionado diretamente, o primeiro-ministro disse que essa questão tem de ser definida em sede de concertação social.

“É fundamental que logo no início da legislatura em sede de concertação social seja possível estabelecer uma meta que desejo ambiciosa para o aumento do salário mínimo”, disse o governante.

António Costa foi questionado diretamente com o valor que pretendia apresentar, e por que razão o fez na campanha eleitoral para as eleições de 2015 mas não o faz agora, mas o primeiro-ministro argumentou que o valor de 600 euros de salário mínimo nacional no final da legislatura era o valor necessário para repor a perda de rendimento real durante a crise.

“Nesta legislatura o salário mínimo subiu 20%. Recordo que quando estabelecemos esta meta alguns diziam que vinha aí o diabo”, disse.

Na primeira parte da entrevista, ainda a responder a perguntas do audiência de convidados da TVI, António Costa teve uma troca mais tensa com uma professora, que insistiu com o primeiro-ministro que os professores se encontram desmotivados e, inclusivamente, que falta papel higiénicos nas escolas.

O primeiro-ministro respondeu à professora, no que dizia respeito à contagem do tempo de serviço dos professores, que não aceita comprometer-se com o que não pode cumprir, um argumento de sustentabilidade repetido pelo Governo durante a crise despoletado pelo aviso de António Costa de que pediria a demissão caso o Parlamento aprovasse a contagem integral do tempo de serviço dos professores.

“Posso não a convencer, não a convenço seguramente, mas há uma coisa que tenho que estar é convicto com aquilo que digo e com aquilo que me comprometo”, disse.

PS fez funcionar a geringonça

Já na segunda parte da entrevista, com os jornalistas da TVI, António Costa disse que nunca pediu maioria absoluta “porque isso não é uma coisa que se peça”, mas defende que o país tem de “evitar uma situação de impasse à espanhola”, com um PS fraco e um Podemos forte, em resposta à maior dureza no discurso que tem tido em relação ao Bloco de Esquerda face ao Partido Comunista.

Segundo António Costa, um PS forte interessa aos portugueses e foi o Partido Socialista “o fator de equilíbrio” na solução governativa encontrada durante a legislatura que chega agora ao fim.

Questionado sobre se aceitaria fazer coligação com o PAN, António Costa evitou responder diretamente, mas reconheceu que tudo indica que o PAN tenha um crescimento nas próximas eleições e que, por principio, não faz “chantagem” com os portugueses, impondo condições à partida para poder governar.

Notícia em atualização)