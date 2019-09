Liliana Santos, Tiago Froufe, Nuno Agonia e Susana Ribeiro, profissionais da era digital, juntam-se para a discussão sobre o futuro do trabalho marcada para os dias 19 e 20 de setembro, na Alfândega do Porto. “Ser influenciador é uma profissão?” é o tema que este painel de oradores, moderado por Vanda Jorge, vai apresentar no dia 19, pelas 11h00.

Como é ser influenciador? Quantas horas trabalham? Como se organizam? Com a moderação de Vanda Jorge, responsável pela secção Ecoolhunter do jornal ECO, além de Liliana Santos, atriz e modelo, já passou pela televisão, teatro e cinema, sendo atualmente um dos rostos mais conhecidos das telenovelas portuguesas; adepta do desporto e alimentação saudável, já publicou um livro intitulado “Em Forma Todo o Ano com Liliana Santos”; com mais de 220k seguidores no Instagram, é uma referência nas áreas da moda, alimentação e desporto, vai estar Tiago Froufe, responsável pela agência Luvin, Nuno Agonia, conhecido pelos seus tutoriais e unboxings – vídeos que mostram produtos geralmente tecnológicos a serem desempacotados, com 1,2 milhões de seguidores, é a prova viva de que existe um grande público a largar a televisão para se dedicar ao Youtube, e Susana Ribeiro, fundadora do website Viaje Comigo (e suas redes sociais associadas), de jornalismo de viagens online, especialista em dar dicas de como organizar viagens e aproveitar ao máximo um destino; consultora de áreas ligadas ao turismo; “inspiradora” de mulheres viajantes e pessoas que viajam sozinhas; e tour líder de vários destinos, levando os seus leitores e seguidores em viagens que organiza, para falar sobre as suas experiências e sobre o modo como veem o futuro do trabalho nesta área.

Afinal, o futuro do trabalho chegou. Estamos preparados? A segunda edição do Congresso Internacional Labour 2030 vai trazer para a ordem do dia os temas que se tornaram incontornáveis no âmbito das alterações ocorridas no direito laboral na era do empreendedorismo, da robótica e da inteligência artificial. Mais de 150 oradores, oriundos de mais de 30 países, vão trocar experiências no Labour 2030 – Work Innovation, Are You Ready? The Future Digital. And it’s On!

As entidades organizadoras, a Law Academy, em parceria com a Cerejeira Namora, Marinho Falcão, Associação de Jovens Juslaboralistas, a CIELO Laboral, a APODIT e o IPOJUR procuram acolher o debate dos mais interessantes temas em destaque e que mais suscitam dúvidas no mercado do trabalho na nova Era.