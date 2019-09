AXA quer vender negócio na Malásia por 650 milhões

A AXA e o seu parceiro Affin Bank Bhd estão a ponderar vender o negócio segurador na Malásia. A operação poderá chegar aos 650 milhões de dólares.

A notícia, avançada pela Bloomberg e citada na imprensa especializada asiática, refere que as duas entidades estão já a trabalhar com assessores no possível negócio. Quer a AXA quer o Affin Bank não fizeram comentários.

O negócio envolve duas empresas, a AXA Affin General Insurance e a AXA Affin Life Insurance.

A General Insurance para os ramos Não Vida conta com um milhão de clientes, 800 empregados, 23 escritórios e 5 mil agentes em todo o país, para além de relações com agentes e bancos. Obteve cerca de 312 milhões de euros em prémios no ano passado (1432 milhões de RM) e conseguiu cerca de 21 milhões de euros de lucros.

A AXA Affin Life atingiu em 2018 cerca de 100 milhões de euros de prémios com resultados negativos de 1,7 milhões.