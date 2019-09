As Conferências do BEM começam com um primeiro encontro destinado a empresários, organizado com o apoio da AEP – Associação Empresarial de Portugal, com o tema “Sucessão nas empresas: uma oportunidade de crescimento” e que conta com a presença do Presidente do IAPMEI, Nuno Mangas.

A sucessão na liderança é um dos momentos-chave na vida das empresas e este encontro permitirá conhecer a experiência de casos paradigmáticos do tecido empresarial português, bem como o papel que as políticas públicas podem desempenhar. Será, igualmente, uma oportunidade para discutir as melhores práticas de um processo de sucessão bem preparado e rebater alguns mitos e receios.

As Conferências do BEM vão correr o país de Norte a Sul, nas cidades onde o BEM tem presença, através dos seus Espaços Empresa: Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Leiria e Faro. O programa de cada Conferência vai ao encontro dos temas que mais mobilizam o tecido empresarial nacional.

Sobre o BEM

O BEM nasceu em 2019 pela mão do Grupo Banco Montepio e é um projeto original na banca de empresas que junta, num mesmo banco, serviços de banca comercial e de banca de investimento e que vem responder às necessidades de crescimento e sofisticação das empresas, com uma proposta de valor assente num modelo de negócio integrado em todo o Grupo – one stop shop – e adaptado ao perfil de cada empresa.

A missão do BEM é a de ajudar a resolver algumas falhas há muito identificadas no sistema financeiro português, designadamente o acesso a financiamento e necessidades de capitalização através de fontes alternativas, a prestação de serviços de assessoria ou informação de negócio.

Mais informações sobre as Conferências do BEM através do e-mail info@bancobem.pt

Faça a sua inscrição AQUI