O Banco Comercial Português avançou esta manhã com uma emissão de dívida subordinada a dez anos e seis meses, arrancando com um juro indicativo superior a 4%, avança o Jornal de Negócios (acesso condicionado), citando a agência Bloomberg.

O banco pretende colocar entre 400 e 450 milhões de euros. O BCP anunciou na sexta-feira ter mandatado o Credit Suisse, o Goldman Sachs International e o JP Morgam para avançarem com a emissão.

Segundo a Bloomberg, que cita fontes não identificadas com conhecimento da operação, o juro fixado pelo BCP é de 4,1255%, e as obrigações vencem em março de 2030. No entanto, a emissão contempla uma opção para o reembolso antecipado em março de 2025.

O juro é fixo nos primeiros cinco anos. Passados esses cinco anos, depois da data do reembolso antecipado, quem escolher continuar a deter estas obrigações terá uma remuneração equivalente à taxa mid-swap a cinco anos, mais a margem.

