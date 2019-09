Gestão de tesouraria – o calcanhar de Aquiles das PME

Na verdade, ter muitos clientes não é suficiente para garantir a viabilidade de um negócio a longo prazo. Os clientes podem ser incumpridores, os prazos dos recebimentos podem estar desalinhados com os seus prazos de pagamento, o financiamento que obteve pode estar a representar um custo fixo incomportável. Como vê, há inúmeros fatores que podem estar a pôr em causa a sustentabilidade financeira do negócio.

Jasmin, o software de gestão que ajuda a garantir o equilíbrio financeiro das empresas

Alcançar o equilíbrio entre um bom desempenho operacional e uma saúde financeira é a ambição de qualquer gestor, mas sem o apoio de tecnologia essa é uma tarefa complexa. Hoje em dia já existe tecnologia que ajuda a controlar ambas as áreas e a prever como evoluirão no futuro. Assim, os gestores conseguirão ter maior controlo da tesouraria para cada nível de desempenho operacional dos seus negócios.

Recentemente, o Jasmin, software de faturação e gestão cloud desenvolvido pela PRIMAVERA BSS, disponibilizou um conjunto de funcionalidades que vão oferecer maior tranquilidade aos empreendedores e empresários na gestão da tesouraria dos seus negócios.

Depois de ter desburocratizado o acesso a mecanismos de Inteligência Artificial aos empreendedores e pequenos negócios, lançou agora poderosas ferramentas que vão ajudar os empresários a receber mais rápido os pagamentos dos seus clientes e a reduzir o número de horas de trabalho administrativo alocadas aos processos de cobranças.

Previsões dos fluxos de caixa ajudam a ter um melhor planeamento financeiro

O fluxo de caixa é o indicador fundamental que permite avaliar a saúde financeira e a sua gestão é um dos principais desafios que os empreendedores enfrentam. Garantir a liquidez e cumprir com as obrigações financeiras só é possível se existir uma gestão pensada e um controlo do fluxo financeiro.

Através deste software de gestão, os gestores acompanham em tempo real as movimentações financeiras da sua empresa e acedem a previsões futuras, podendo delinear atempadamente estratégias com vista à sustentabilidade do negócio.

Recebimentos mais rápidos através dos pagamentos online

Receber a tempo e horas é essencial para um equilíbrio na tesouraria e para evitar encargos financeiros desnecessários (ou até mesmo, evitar riscos de imparidades). Portanto, facilitar a forma como os clientes efetivam pagamentos é essencial.

Em vez de esperar pelos pagamentos, enviar e-mails ou cartas, com o Jasmin é muito mais fácil. Neste software de gestão cloud pode automatizar as cobranças, através de um serviço de pagamentos online como o Stripe, Paypal e Cartão de Crédito, e assim evitar atrasos nos pagamentos. Os processos ficam mais simples e as cobranças deixam de ser uma dor de cabeça.

Aumente a produtividade com melhor informação e mais automatismos

Analisar e interpretar dados é realmente uma tarefa complexa e demorada, mas apenas se o fizer através de relatórios manuais e extensos. Com o Jasmin, esse trabalho já está feito – num único dashboard encontrará toda a informação de tesouraria (e não só) que precisa, desde prazos de recebimento, pendentes, situação atual e futura das contas correntes e da tesouraria. Tudo para chegar a conclusões com facilidade e tomar melhores decisões.

Após interpretar essas informações, poderá perceber que o tempo médio de recebimento é muito alto ou que os pendentes a receber é elevado, ou até que a prazo poderá ter graves problemas de tesouraria. E aí vai precisar de fazer ajustes nas cobranças e investir em ferramentas que automatizem uma ou várias partes dos processos – por exemplo, ter avisos de cobranças que alertam os clientes as faturas já venceram e que aguarda a liquidação, tudo isto de forma automática e em vários formatos.

Tesouraria controlada com a tecnologia certa

Gerir a tesouraria é crítico e para superar os vários desafios é importante ter tecnologia que ajude a manter a tesouraria controlada, a antecipar riscos e a tomar melhores decisões.

Caso esteja a começar ou gerir um pequeno negócio, aproveite para experimentar grátis o Jasmin.