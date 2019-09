Os mitos e receios em processos de sucesso empresarial

A sucessão das lideranças é um dos momentos-chave para estas empresas e facilmente se percebe o porquê: apenas metade das empresas de cariz familiar subsistem quando a liderança passa para a segunda geração.

Um processo de sucessão bem planeado é, por isso, essencial e implica considerar um conjunto de questões estratégicas que determinarão o modelo mais adequado para se concretizar essa transição. Muitas vezes, o que acontece é que as empresas familiares partem para este processo condicionados por um conjunto de mitos e receios que importa desconstruir.

É esse o objetivo da I Conferência do BEM – Banco Empresas Montepio, organizada com o apoio da AEP – Associação Empresarial de Portugal, dia 25 de setembro, às 17h00 na AEP, em Leça da Palmeira.

Este Ciclo de Conferências se inicia no Porto e terá lugar mais à frente em diversas localidades:

Lisboa | Aveiro | Braga | Viseu | Leiria | Faro

Mais informações sobre as Conferências do BEM através do e-mail info@bancobem.pt