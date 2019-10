Altice Arena eleita World Travel Leader

O prémio foi atribuído pela feira internacional World Travel Market London, que anualmente distingue as personalidades e as empresas que mais contribuíram para a indústria de turismo global. Este prémio é atribuído pela WTM London em conjunto com os seus 13 Global Media Partners, que elegem um vencedor em cada país. A Altice Arena receberá o prémio em Londres, em novembro, estando ainda nomeada para “Outstanding contribution to the industry”, cujo vencedor será revelado nessa noite.

“Este prémio é, mais uma vez, o resultado da consistência do nosso trabalho. Somos um agente relevante para o turismo em Portugal: organizámos 114 eventos em 2018 e somos a casa que recebe milhares de estrangeiros anualmente, seja nos nossos concertos ou nos nossos eventos corporate. E por isso recebemos com orgulho este troféu.”, afirma Jorge Vinha da Silva, CEO da Arena Atlântico, que detém a Altice Arena.

Esta distinção acontece num ano em que a Altice Arena voltou a repetir o feito conseguido em 2018 e entrou de novo no ranking das maiores arenas do Mundo em termos de receitas. A lista foi divulgada pela POLLSTAR. Entre janeiro e junho, a Altice Arena alcançou o 9.º lugar mundial e o 5.º lugar europeu. Neste período, 427 mil pessoas assistiram a espetáculos na Altice Arena. A Lanxess Arena na Alemanha tirou o primeiro lugar ao Madison Square Garden de Nova Iorque, ao garantir 700 mil entradas.

