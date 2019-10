Através do Balcão Digital é possível requerer ou rescindir contratos, solicitar serviços de assistência ou realizar processos simples como comunicar leituras e esclarecer dúvidas. O utilizador tem também a possibilidade de aceder ao seu contrato, consultando histórico de consumos, leituras e faturas. Através desta ferramenta o utilizador pode efetuar a adesão à fatura eletrónica e ao débito direto como método de pagamento das suas faturas.

O Balcão Digital permite ainda a requisição de ramais de abastecimento e de saneamento em simultâneo com a realização do contrato. Também os grandes produtores podem efetuar através desta via o pedido de celebração de contrato para recolha exclusiva de resíduos urbanos.

A área técnica também foi contemplada com a possibilidade de requisitar informação cadastral das redes dos SMAS de Sintra através desta ferramenta digital.

Os SMAS de Sintra estão cada vez mais próximos de si, evitando-lhe deslocações e permitindo-lhe uma melhor gestão do seu tempo. Aceda ao Balcão Digital a qualquer hora em www.smas-sintra.pt