Mário Ferreira mantém silêncio sobre negócio Cofina/TVI

O empresário Mário Ferreira afirmou esta quinta-feira, em Lisboa, que a única participação que tem nos media é no jornal online ECO, mas não descartou a hipótese de vir a ter outra, embora não comente a compra da TVI. “A única participação que tenho nos media é no ECO. Posso vir a ter [outra] ou não. Não faço nenhum comentário sobre esse tema”, disse Mário Ferreira, que falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem da apresentação do cruzeiro MS World Explorer.

O também presidente executivo da Douro Azul garantiu estar contente com a sua participação no ECO, um produto que considera credível e de referência. Questionado, novamente, sobre se estaria ligado ao processo de aumento de capital da Cofina em 85 milhões de euros para a compra da TVI, Mário Ferreira vincou não poder dizer nada sobre o tema.

O empresário garantiu ainda que “é falsa a ideia” de que a sua carteira de investimentos esteja, maioritariamente, ligada ao turismo, indicando que tem outros negócios ligados, por exemplo, ao imobiliário e aos seguros. “Não é verdade que onde ganhamos mais dinheiro é no turismo. Temos imobiliário, hotelaria, [espaços alugados] para escritórios, supermercados e restaurantes”, defendeu.

A Cofina espera que a compra da Media Capital esteja concluída no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com uma apresentação da operação aos investidores a que a Lusa teve hoje acesso. Em 21 de setembro, a dona do Correio da Manhã anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa (enterprise value) em 255 milhões de euros.

O prazo para a Cofina requerer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital termina no dia 11 de outubro.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos. Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África. A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.