Bruno Ferreira, diretor de Planeamento, Controlo e Sistemas de Informação no Casino Estoril é o quarto convidado da série de episódios de podcast da myPartner.

O Casino Estoril já foi considerado o maior e mais antigo casino da Europa. Mais do que um espaço de jogo, o Casino Estoril tem hoje muitos outros tipos de serviços, cujos processos e operações devem estar integrados, não só a nível interno, mas também de relação com os clientes. Este é o tema deste podcast, com Bruno Ferreira, Diretor de Planeamento, Controlo e Sistemas de Informação no Casino Estoril (Grupo Estoril Sol).

Com estes podcasts, a myPartner pretende criar um espaço de partilha de experiências para as empresas, nomeadamente no que diz respeito aos softwares de gestão empresarial e aos processos de implementação passando também pelo impacto que têm sobre a produtividade das empresas.

