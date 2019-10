Estes óculos vão ler por si tudo o que não consegue ver

Chegou agora a Portugal um “unicórnio” israelita especializado em sistemas de visão artificial. A startup avaliada em mais de mil milhões desenvolve um dispositivo, destinado a pessoas cegas ou com baixa capacidade de visão, que se coloca nos óculos e que consegue ler em voz alta texto impresso e digital de qualquer superfície, em tempo real.

O produto, chamado OrCam MyEye, é ativado por um gesto de apontar ou seguindo o olhar do utilizador, o que permite uma utilização mãos-livres, sendo o “único dispositivo do mundo ativado assim”, explica a empresa em comunicado. É um wearable sem fios, que não precisa de estar ligado ao wi-fi e que adere magneticamente às hastes dos óculos.

Livros, jornais, ecrãs de computador e smartphones e etiquetas em supermercados são alguns dos suportes que o dispositivo consegue ler. Já está disponível em 25 idiomas e 48 países, chegando agora a Portugal, onde existem aproximadamente 160 mil pessoas cegas e 900 mil cidadãos com dificuldades de visão, segundo salienta a empresa.

Para além da OrCam MyEye, que permite o reconhecimento facial, a identificação de cores e de dinheiro (notas) e ver as horas, com um gesto de olhar para o pulso, existe também a OrCam MyReader, que apenas permite a leitura. O OrCam MyEye tem um custo de 4.500 euros e o OrCam MyReader um custo de 3.500 euros.

Em Portugal já existe financiamento disponível para o aparelho, mediante avaliação caso a caso, através do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio – SAPA, do Instituto Nacional de Reabilitação, que se destina a pessoas com deficiência ou incapacidade temporária que necessitam produtos de apoio ou que apresentam dificuldades específicas, indica a empresa.

Não está disponível em nenhuma loja física mas sim junto dos distribuidores, que podem ser contactados através do site. “O nosso objetivo é criar uma solução duradoura que marcará o novo padrão para o nível de independência que a tecnologia de visão artificial pode oferecer”, aponta Fabio Rodríguez, Country Manager de Portugal e Espanha, citado em comunicado.

Os fundadores desta empresa são também cofundadores da Mobileye, que desenvolve um sistema de prevenção de colisões e de condução autónoma.