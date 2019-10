CTO da Altice Portugal ganha “Inovador do ano”

Luís Alveirinho foi distinguido com o prémio de “Inovador do Ano” no Broadband World Forum, uma reunião anual que junta e distingue as melhores empresas do setor de telecomunicações, em Amsterdão. O Chief Technology Officer (CTO) da Altice Portugal ganhou este prémio entre nove nomeados, representantes de empresas de cinco países, entre as quais operadoras e empresas de telecomunicações do Reino Unido e Estados Unidos.

O Broadband World Forum distingue anualmente personalidades do sector e empresas tecnológicas que se tenham destacado pelo seu trabalho na promoção, desenvolvimento, implementação e inovação no domínio das Redes e Serviços de Banda Larga.

“É um orgulho receber este prémio que dedico à Altice Portugal e aos profissionais de excelência que trabalham todos os dias na nossa empresa, no sentido de fazer de Portugal um país tecnologicamente mais capacitado e avançado. Muito do que é ser inovador vem da paixão pelo que se faz e do ambiente em que se trabalha e, na Altice Portugal, todos os dias coloco o meu empenho e a minha paixão ao serviço de todos os portugueses”, afirma Luís Alveirinho, citado num comunicado da Altice.

Já o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, reconhece que “é com orgulho que a Altice Portugal vê o seu Chief Technology Officer receber o prémio de “Inovador do Ano”. A Altice Portugal está empenhada em continuar o seu percurso de investigação, desenvolvimento e produção tecnológica, sendo inclusivamente o maior investidor em I&D a nível nacional alocando 86 milhões de euros e mais de 700 profissionais em exclusivo a esta área”.

Para a conquista deste prémio terá contribuiu o trabalho de Luís Alveirinho e no projeto de infraestruturação do país que conta já com mais de 4,8 milhões de lares cobertos com fibra ótica e a modernização da rede móvel e ampliação das coberturas.

E quais foram os outros nomeados?