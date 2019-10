Com esta série de podcasts pretendemos criar um espaço de partilha de experiências na área do software de gestão empresarial Microsoft, e para este episódio, convidámos um representante do principal parceiro da myPartner, a Microsoft. Nesta conversa com Paulo Ivas (Diretor de Desenvolvimento de Parceiros Microsoft) vamos perceber o que significa fazer parte da rede de parceiros Microsoft e qual a chave de sucesso para que essa seja uma relação duradoura.

A myPartner é uma empresa especializada em soluções de software de gestão empresarial, com 15 anos de experiência na implementação de soluções ERP, CRM e BI em Portugal e no estrangeiro. É parceiro certificado pela Microsoft para a implementação de soluções Dynamics 365.

Foi eleita pela Microsoft Portugal, Partner of the Year 2017, em soluções Dynamics 365. Com escritórios em Lisboa e no Porto, a myPartner disponibiliza serviços qualificados através de uma equipa com cerca de 100 colaboradores.

