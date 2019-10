O investimento e a capitalização são um dos principais desafios das empresas portuguesas e exigem uma visão estruturada, de médio e longo prazo, que tenha em conta a natureza do negócio e a sua estratégia de crescimento. Num contexto de excessivo endividamento das empresas, o BEM quer contribuir para o debate e reflexão em torno das alternativas de financiamento do crescimento das empresas nacionais e, por essa via, da economia portuguesa.

A conferência, integrada no ciclo Conferências do BEM, terá lugar no próximo dia 6 de Novembro, às 17h, na Sala de Congressos do Forum Altice Braga.

As Conferências do BEM começaram em setembro, com um primeiro encontro destinado a empresários realizado com o apoio da AEP – Associação Empresarial de Portugal, com o tema “Sucessão nas empresas: uma oportunidade de crescimento”.

Nos próximos meses, as Conferências do BEM vão correr o país de Norte a Sul, nas cidades onde o BEM tem presença, através dos seus Espaços Empresa: Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Leiria e Faro. O programa de cada Conferência vai de encontro aos temas que mais mobilizam o tecido empresarial nacional.

