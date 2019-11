Fábrica de Chocolates Casa Grande nas lojas da Hussel

A Fábrica de Chocolates Casa Grande vai estar representada nas lojas da Hussel, o maior distribuidor de chocolate gourmet em Portugal, a partir deste mês. Os chocolates premium da Casa Grande vão estar disponíveis nas 24 lojas da marca espalhadas de norte a sul.

“A Casa Grande vai passar a ser a marca oficial da Hussel em Portugal. É uma negociação que já dura há vários meses e vem reforçar o trabalho que temos vindo a fazer até aqui”, revela ao ECO João Pinho Vítor, business director da Fábrica de Chocolates Casa Grande.

“A Imagem, a originalidade da embalagem e a qualidade do chocolate” são, aos olhos do João Pinho, “os principais motivos que fizeram com que a Hussel escolhesse a empresa nortenha para fazer esta parceria” refere o business director da empresa. Para além de Portugal e Espanha, a prestigiada marca alemã está presente em mais 300 lojas na Alemanha e algumas na Áustria.

A Fábrica de Chocolates localiza-se em Vila Nova de Famalicão e produz cerca de três toneladas de chocolate por dia entre tabletes, bombons, trufas e chocolates personalizados. Em 2017 eram apenas seis colaboradores, atualmente são 34.

Com foco na sustentabilidade, a Fábrica de Chocolate nacional tem a certificação UTZ, que assegura que o cacau utilizado no processo de fabrico não utiliza óleo de palma. A Casa Grande é uma marca que está à venda apenas em mercados premium como department store, aeroportos, lojas de shopping e mercados mais exclusivos.

Oprah Winfrey, figura internacionalmente reconhecida, é fã e cliente do chocolate premium produzido na Casa Grande, revela com o orgulho João Pinho Vítor.

A marca Casa Grande já está presente no mercado dos EUA através de um acordo de distribuição com os supermercados da Whole Foods que pertence ao grupo Amazon. Atualmente os chocolates premium da Casa Grande já estão em Nova Iorque, Boston e Texas. “Neste momento estamos em negociações para alargar para a Califórnia”, refere João Pinho.

Lançamento de uma marca menos “guilty”

Como degustar cada pedaço de chocolate “sem culpa” é uma das principais premissas da empresa, no início do ano a Fábrica de Chocolates lançou no mercado a sua segunda marca – Not Guilty – The Right Way – com um posicionamento e um consumidor diferente da marca premium Casa Grande.

A marca Not Guilty é uma marca que aposta apenas no chocolate negro e vegan. Segundo João Pinho, “é uma marca a pensar no futuro. Esta é a nova tendência, o desenvolvimento de chocolates funcionais disruptivos alinhados com os novos hábitos alimentares”. Os chocolates da Not Guilty estão à venda nos supermercados.

Fundada em 2009, a Fábrica de Chocolates Casa Grande tem atualmente duas marcas, a premium Casa Grande e a trendy Not Guilty. “Quando se fala em goumet, personalização, falamos na Casa Grande, quando falamos em ‘Not Gulty’ falamos em consumo diário, consumo de chocolate mais consciente com menos açúcar”, explica João Pinho Vítor.

Refere ainda que “hoje em dia o consumidor quer o melhor dos dois mundos, quer nutrição positiva e prazer sensorial”, destaca o business director da Fábrica de Chocolates Casa Grande, que prevê faturar este ano cerca de 1,2 milhões de euros.