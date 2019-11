Chamar a atenção dos mais de 70.400 participantes do Web Summit pode parecer tarefa difícil entre as várias dezenas de stands espalhados pelos quatro pavilhões da FIL. Entre puzzles de contentores, ecrãs interativos, jardins verticais e até plataformas elevatórias, as empresas e instituições portuguesas levam bem a sério a promoção dos seus conteúdos e atividades.

No stand da EDP, com um espaço aberto e minimal, o branco é a cor dominante. Ali é possível tirar uma fotografia “montado” num unicórnio e subir a um ringue onde, num minuto e mediante inscrição prévia, pode apresentar a sua ideia de negócio a um representante da elétrica portuguesa. Por perto, também está o stand da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que aposta na promoção da Casa do Impacto e o stand da Moey!, onde a Crédito Agrícola faz a promoção e ativação da nova app de pagamentos bancários digitais.

No pavilhão quatro da FIL, os contentores coloridos e “Lisboa” escrita no topo com letras de dimensões consideráveis chamam a atenção para o stand da Câmara Municipal de Lisboa. Aqui é possível dar umas pedaladas numa das duas bicicletas disponíveis. “My energy moves Lisboa” nunca fez tanto sentido.

A Brisa e a Startup Portugal encontram-se lado a lado no pavilhão três. A cor verde domina o espaço da Brisa simulando uma espécie de jardim no meio da estrutura. Já os contentores da Startup Portugal dão um look mais industrial mas recheado de tecnologia com ecrãs interativos e um painel LED de enormes dimensões para as apresentações que ali ocorrem diariamente durante o Web Summit.