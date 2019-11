Qualquer que seja a dimensão de uma empresa, o seu foco principal é, indubitavelmente, conquistar novos clientes. Há alguns casos em que se investe quantias avultadas em infraestruturas, ferramentas e campanhas de marketing que possam contribuir para este objetivo.

Igualmente fulcral é investir na criação de uma relação de longo prazo com os clientes. O efeito será muito mais duradouro e irá certamente muito mais além da realização de novas vendas pontuais. Adotando a máxima de Philip Kotler, um dos gurus norte-americanos do Marketing, está comprovado que fidelizar clientes é 5 a 7 vezes mais económico do que angariar novos clientes.

A Cashback World Partner criou uma solução de programa de fidelização com duas opções para o segmento empresarial – Cashback World Partner e Cashback World Premium Partner. Recorrendo ao primeiro pacote, as PME’s aderentes ficam integradas na comunidade de compras Cashback World. Terão, por isso, a oportunidade de aumentar o seu numero de clientes e o seu volume de negócios.

Na solução Premium, as PME’s terão a possibilidade de ter acesso a um conjunto de funcionalidades fulcrais: ter uma base de dados qualificada; utilizar um sistema de CRM que permita comunicar diretamente e conhecer melhor os seus clientes através de ferramentas de email marketing; enviar inquéritos de satisfação e consultar estatísticas de consumo são algumas das opções que irão certamente auxiliar as empresas a conhecer melhor os seus clientes, as suas preferências e as tendências, sempre protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), integrado na solução tecnológica fornecida.

As PME’s aderentes ficam, ainda, incluídas na Cashback World App, que disponibiliza aos seus utilizadores, entre outras coisas, uma lista de todas as empresas aderentes através da funcionalidade de geo-referenciação.

Funcionalidades Cashback World Partner Program:

– Empresa Aderente listada nos 47 países onde a comunidade de compras Cashback World está ativa

– Ponto de Aceitação do Cashback Card (que identifica o cliente como membro da comunidade de compras)

– Registo de vendas através de Mobile App ou PC, via UTERM e utilizando o código de barras e/ou QR Code

– Merchant Lounge para uma gestão de perfil mais fácil

– Autocolantes gratuitos que identificarão a loja como Empresa Aderente

– Oportunidades especiais de compras B2B

– Módulo para a criação de Shopping Point Deals

– SUPERCASHBACK – Módulo que permite o aumento temporário dos benefícios aos membros para um maior incentivo de compras – nomeadamente aumento de Cashback.

Funcionalidades Cashback World Premium Partner Program:

– Todas as vantagens do Cashback World Partner Program

– Registo de novos membros utilizando a Mobile App ou o PC (UTERM)

– Módulo Customer Relationship Management (CRM)

– Conjunto de Cartões de Cliente com função de Cashback Card que identificarão os clientes, e respetivo flyer de registo

– Módulo de avaliação estatística

– Conexão de loja online

– Módulo adicional de personalização de cartões*

– Módulo Adicional de Comunicação com os clientes e de questionários de satisfação*

*Modulo Opcional

Mais de 2.500 PME aderiram à Cashback World Partner em Portugal, a maioria localizada no norte e centro do país, com destaque para Lisboa. Relativamente aos sectores de atividade, destacam-se a Moda, Farmácia, Hotelaria e Restauração, Supermercados e Postos de Abastecimento de Combustível como alguns dos que têm maior representatividade em Portugal.

As PME’s aderentes ficam, ainda, integradas numa Comunidade de Compras Internacional, presente em 47 países, que tem cerca de 140.000 Empresas Aderentes e 14.000.000 de membros consumidores em todo o mundo e mais de 240.000 membros consumidores em Portugal.

Artigo de autoria de Marco Cruz, Head of SME Cashback World Portugal