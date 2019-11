Um homem simples e ‘low profile’, mas extremamente determinado e apaixonado pelo que faz e pelo setor onde trabalha. Aliás, é o próprio que diz que foi preparado para este cargo a vida toda, não por imposição familiar, mas por gosto genuíno. Assim se pode descrever, sumariamente, António Rios de Amorim, o presidente do conselho de administração da Corticeira Amorim e o vencedor do prémio Entrepreneur of the Year de 2018 em Portugal.

Rios de Amorim junta-se, assim, a uma lista de destacados nomes da economia nacional como Belmiro de Azevedo, da Sonae; Carlos e Jorge Martins, da Martifer; Carlos Moreira da Silva, da BA Glass; Dionísio Pestana, do grupo Pestana; Manuel Alfredo de Mello, da Nutrinveste; e Bento Correia e Miguel Leitmann, da tecnológica Vision-Box.

Todos eles foram agraciados com este prémio que, como o nome indica, reconhece, de dois em dois anos, os melhores empreendedores do país tendo em conta o desempenho das empresas que gerem e a inovação com que esse sucesso foi conseguido. E, de facto, uma das razões para Rios de Amorim se sagrar vencedor foi, precisamente, a capacidade que teve de inovar e, consequentemente, alcançar o reconhecimento que a Corticeira – e a própria cortiça – têm hoje no mercado nacional e internacional. “É preciso manter uma visão de futuro”, disse na gala de entrega dos prémios, em abril do ano passado.

Valeu-lhe também “a dimensão internacional da empresa, que ganhou mais força nos últimos anos e está agora em mais mercados”, disse ao ECO o presidente do júri António Gomes da Mota.

Um trabalho que tem feito carregando nos ombros o peso de continuar o trabalho do seu tio, Américo Amorim, fundador do grupo onde se insere a Corticeira. Para Rios de Amorim não se trata de substituir o ‘homem mais rico de Portugal’, porque “seriam precisas 10 ou 15 pessoas para fazer o trabalho que ele fazia sozinho”, disse ao Expresso o ano passado. Para o gestor, o importante é colocar em prática tudo o que aprendeu com ele, não só desde 2001 quando assumiu o cargo de CEO na Corticeira, mas já desde que entrou no grupo, há 30 anos.

Foi em 1989 que Rios de Amorim começou a sua carreira profissional, na Amorim-Investimentos e Participações, uma das empresas do grupo. Durante esse período foi nomeado administrador executivo da Amorim Hotéis. Foi depois para a Corticeira, porque sempre teve um gosto especial por esse setor, passou pela direção da Unidade de Negócios Rolhas, em 1996, e em 2001 chegou então a CEO da empresa, já lá vão 18 anos.

A preparação para estes cargos obteve-a no estrangeiro, primeiro no curso de Comércio Internacional na Universidade de Birmingham (no Reino Unido), e depois nas pós-graduações em Gestão de Empresas no INSEAD (em França), na Universidade de Columbia e na Universidade de Stanford (ambas nos EUA).