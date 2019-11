25 anos, 50 associados e mais de 800 marcas escrevem a história da Centromarca em Portugal. A Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, fundada em 1994, comemora agora duas décadas e meia de existência e assinala este momento com o I Congresso das Marcas.

‘Marcas. Uma parte do meu mundo. Uma parte de mim.’ é a assinatura do congresso que debate nesta quinta-feira, 21 de novembro, no Auditório Professor Simões dos Santos, na Cidade Universitária, em Lisboa, o universo em que se encontram marcas, consumidores e distribuição.

‘As marcas na era da informação e da personalização’ dão o mote ao primeiro debate em que se fala do objetivo de customização das marcas, do relacionamento que estas criam com o consumidor, da importância da preparação de conteúdos personalizados, da necessidade de presença em diferentes pontos de contacto, da interação omnichannel e do envolvimento com os consumidores.

Ao mesmo tempo, fala-se do desafio das plataformas digitais, um dos principais motores para ações e estratégias que atendam às necessidades dos públicos e propiciem experiências mais atrativas.

O Congresso da Centromarca é ainda uma oportunidade para se olhar para exemplos inovadores e que diversificam a oferta do mercado, ao mesmo tempo que acompanham as tendências de consumo.

A Dott, uma plataforma digital portuguesa, que se assume como o maior shopping online em Portugal, dá o seu testemunho. Gaspar d’Orey, CEO, traça o percurso das marcas, dos produtos, da tecnologia e do consumidor, e aponta o caminho a conquistar pelas marcas, com os desafios da globalização e do digital.

O Congresso das Marcas é ainda palco da entrega do primeiro prémio ‘Jornalismo que Marca’, destinado a distinguir os trabalhos jornalísticos sobre a envolvente social e económica dos consumidores, produtos de marca e mercado. O prémio, no valor de 2.500 euros, será atribuído hoje e reflete o reconhecimento público e contínuo da Centromarca pelo papel dos jornalistas no esclarecimento, divulgação e sensibilização dos consumidores.