Prémio de 25 mil euros para retirar esferovite dos oceanos

Ao melhor projeto será atribuído um prémio de 25 mil euros. As candidaturas estão abertas até dezembro.

Apesar da enorme vantagem que traz para a vida quotidiana, este material nos oceanos representa um sério risco à vida marinha. Isto porque, devido às suas características fragmenta-se em pequenas partículas que, uma vez espalhadas na água, são facilmente confundidas com comida pelos animais.

De forma a combater esta realidade a Sociedade Ponto Verde lançou uma iniciativa, designada “Ocean´s Calling” (“O Oceano chama”), que visa encontrar soluções que evitem o aparecimento de embalagens de esferovite em ambiente marinho, mais precisamente no Nordeste do Oceano Atlântico.

A instituição está à procura de ideias e projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) que combatam este problema. A melhor ideia irá receber um prémio de 25 mil euros para desenvolver o projeto.

Como se pode candidatar?

A iniciativa está aberta a candidaturas, que podem ser enviadas até final de dezembro de 2019. As inscrições podem ser individuais ou coletivas, por pessoas de nacionalidade portuguesa ou estrangeira. Todos os interessados devem aceder ao site do “Ocean´s Calling” e seguir estes três passos:

1. Selecionar a opção “Candidatura”, que se encontra no menu principal;

2. Descarregar um formulário que tem dois documentos:

2.1. Um documento Word para responder a perguntas relativas à iniciativa;

2.2. Um documento PowerPoint com slides previamente feitos, a ser preenchidos com as características do projeto a apresentar.

3. Depois de preenchidos, os documentos têm de ser anexados e submetidos na página da candidatura.

4. Todas as candidaturas devem ser submetidas em inglês.

Os resultados do projeto serão conhecidos em junho do próximo ano, altura em que será divulgado o vencedor do prémio que apresentou a melhor solução.

Parceiros nacionais e internacionais

O Ocean’s Calling está inserido no projeto OCEANWISE, que pretende promover recomendações para políticas públicas bem como novas e melhores práticas, relacionadas com o uso, a produção, reciclagem e a captação de EPS/XPS após a sua utilização, através do uso de princípios de eficiência de recursos, métodos participativos e princípios de economia circular.

Esta iniciativa decorre com o apoio do programa de financiamento do Interreg Atlantic Area e conta com cinco países parceiros nesta missão, nomeadamente, Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido. Destes países resultaram 13 parcerias com organizações governamentais, agências operacionais e centros de conhecimento.

Em Portugal, para além da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), entidade coordenadora do projeto, os parceiros desta iniciativa são a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) e ainda a Sociedade Ponto Verde.