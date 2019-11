No âmbito do programa Portugal Business On the Way, que todos os anos desenvolve dezenas de ações em vários mercados do globo, a AEP – Associação Empresarial de Portugal organiza a 3ª Conferência Internacional “Business On the Way”.

Com este encontro anual, a AEP pretende criar um espaço para fomentar o contacto entre empresários e gestores, desenvolver competências para abordar e analisar mercados de alto potencial e apresentar as melhores práticas, oportunidades, processos e estratégias de internacionalização.

A longa experiência da AEP no apoio à internacionalização e o feedback que recebe das largas centenas de empresas envolvidas nas suas ações no exterior, estão na origem da organização da conferência.

A 3ª Conferência BOW, organizada pela área internacional da AEP, conta com conceituados oradores nacionais e estrangeiros, que vão abordar questões como as vantagens competitivas de Portugal nos mercados externos, o estado de maturidade do tecido empresarial português para a internacionalização, as ameaças ao mundo global ou como gerar valor e estratégia para a internacionalização.

A abertura estará a cargo de Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP, o encerramento será da responsabilidade de Augusto Santos Silva, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e a moderação da sessão será conduzida por António Costa, Publisher do ECO, jornal que apoia o evento como media partner.

O primeiro painel, que se propõe debater o estado de maturidade do tecido empresarial português para a internacionalização, vai contar com Catarina Dantas Machado, Conselheira Económica da Comissão Europeia, Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP, Pedro Braz Teixeira, Diretor Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, e Pedro Vieira, Founder e CCO da Market Access.

Após uma curta pausa para café e algum networking, a conferência prossegue com as ameaças ao mundo global – Protecionismo | Ambiente | Brexit. A debater este tema de grande atualidade e interesse vão estar Phil Darby, CEO da The Full Effect Company, Gilberto Lima, Presidente do Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, e Gonçalo Lobo Xavier, Diretor Geral da APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Mais para o final tarde, o último painel abordará o tema gerar valor e estratégia para a internacionalização e contará com as participações de Celeste Hagatong, Presidente da COSEC, Frederico Vaz, CTO da A-to-Be, powered by BRISA, Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, e Amílcar Monteiro, Administrador Delegado da IP ENGENHARIA.

A primeira edição da Conferência Internacional Business On the Way aconteceu em 2017 e reuniu mais de uma centena de empresários e gestores de diversos setores. Um encontro que serviu para partilhar histórias de internacionalização de empresas com sucesso e as especificidades e o que podem oferecer os mercados da Irlanda, Israel, Estados Unidos e Polónia.

Na 2ª Conferência BOW, o auditório da AEP voltou a receber um extenso leque de oradores, que abordaram, através das suas experiências profissionais, o desenvolvimento da economia digital e as novas oportunidades de internacionalização que o ecossistema digital coloca às empresas. Em debate estiveram temas como o acesso às novas plataformas e market places digitais, os principais mercados para as empresas portuguesas através do comércio digital, a logística no comércio eletrónico, demonstração de técnicas operacionais, transformação digital como enabler de internacionalização das PME, pagamentos eletrónicos e a sua importância no comércio digital e casos de sucesso na transformação digital.

A participação na 3ª Conferência BOW é gratuita, mas está sujeita a inscrição que poder ser feita aqui. Consulte o programa.