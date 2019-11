Business On The Way é um projeto de apoio às PME

Reforçar a competitividade das PME, através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais, nomeadamente na presença ativa no mercado internacional, é o foco do projeto BOW – Business On The Way.

Promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, o BOW é um projeto conjunto de apoio às PME com 50% de financiamento nas ações de internacionalização.

O projeto engloba ações de promoção em mercados externos, como feiras, missões empresariais, workshops temáticos, seminários e fóruns de negócios e ações de mentoring empresarial.

No âmbito do BOW, são ainda disponibilizadas informações de mercados internacionais e consultoria especializada, além da plataforma, onde as empresas têm ao dispor boas práticas, informação sobre mercados externos, o Trade Monitor, estudos sobre temáticas de internacionalização, oportunidades de business matching e uma área reservada a tenders internacionais destinada à divulgação de concursos ou consultas no mercado externo.

Com o programa BOW 2019 em curso, a AEP já começou a preparar a edição 2020/2021, com a candidatura do projeto ao Compete 2020.

Até à data, foram já várias as empresas a manifestar o interesse em participar neste projeto multissetorial de apoio à internacionalização que, para 2019. tem previstas cerca de meia centena de ações em 46 mercados.

Em 2018, a AEP realizou, entre participações em feiras e missões empresariais, um total de 41 ações, que se desenvolveram em 31 mercados e envolveram mais de duas centenas de empresas nacionais de diversos setores de atividade.

Africa do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Arménia, Azerbaijão, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Cuba, Dubai, França, Gana, Geórgia, India, Israel, Itália, México, Namíbia, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Roménia, Rússia, Senegal e Singapura foram os mercados onde a AEP desenvolveu ações.

Ainda em 2018, ao nível da partilha de conhecimentos, a AEP desenvolveu sete ações de mentoring e 34 seminários e workshops.

O projeto BOW – Portugal Business On the Way desenvolve-se no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.