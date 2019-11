Projetos de financiamento à internacionalização

A abordagem da área internacional da AEP tem quatro vias: projetos de financiamento de promoção da internacionalização, serviços de informação e divulgação, acolhimento e parcerias estratégicas internacionais e serviços de consultoria para a internacionalização das empresas portuguesas.

No âmbito do financiamento à internacionalização, a AEP promove vários projetos, entre os quais se destacam:

BOW – Business On The Way, projeto conjunto de apoio às PME com 50% de financiamento nas ações de internacionalização. É responsável pela organização de ações de promoção externa (feiras, missões e missões inversas), mentoring empresarial, informação de mercados internacionais, workshops temáticos, seminários e fóruns de negócios, Revista BOW e a Plataforma BOW

Global Contractors Channel, projeto que visa reforçar a capacitação das PME para competir internacionalmente, através da cooperação interempresarial e intersectorial. Promove o relacionamento com compradores à escala global no Canal Contract, Canal do Retalho Alimentar e Canal das Grandes Obras.

Projetos Transfronteiriços para promoção das exportações e aumento da competitividade das empresas da euro-região Galiza-Norte de Portugal: INTERREG ECICII PLUS e INTERNOVAMARKET-FOOD.

Portugal Digital Export, projeto que apoia a internacionalização das PME com base em ferramentas digitais, identificando oportunidades e constrangimentos de acesso aos mercados internacionais, capacitando e disseminando ferramentas que permitam aumentar as exportações e melhorar a promoção da imagem portuguesa nos mercados externos.

Gabinete de Apoio à Internacionalização, é um espaço localizado no Edifício de Serviços da AEP, em Leça da Palmeira, que disponibiliza serviços, espaço e tecnologia de ponta para apoiar as empresas, passo a passo, no processo de internacionalização.

É constituído por uma sala interativa, que permite estabelecer contactos (através das tecnologias de informação e de comunicação) com os escritórios da AICEP espalhados pelo mundo, as embaixadas, as câmaras de comércio e indústria e outros parceiros locais.

EEN – Enterprise Europe Network, a maior rede do mundo de apoio às PME e startups com potencial de crescimento. Criada pela Comissão Europeia, a rede conta com 605 entidades parceiras, em mais de 65 países, e reúne cerca de três mil especialistas locais. A AEP é uma das entidades parceiras da EEN.