Revista BOW: uma ferramenta para a internacionalização

A Revista BOW – Portugal Business On the Way é uma publicação, com periodicidade trimestral, disponibilizada em formato papel e digital, que divulga conhecimentos e contributos de um conjunto de agentes económicos e entidades de referência no mundo empresarial.

O seu objetivo é disponibilizar conteúdos escritos por personalidades ligadas à realidade empresarial portuguesa, analisar os mercados alvo e difundir um conjunto de informações no âmbito dos protocolos multilaterais e da rede de contatos nacionais e estrangeiros que a AEP – Associação Empresarial de Portugal mantém.

Em termos de conteúdo, a revista dá particular destaque aos testemunhos de empresas que participam nas ações de promoção externa promovidas pela AEP, como missões empresariais setoriais e multissetoriais, participações coletivas em feiras internacionais, mostras temporárias e permanentes de produtos e ações inversas de compradores e investidores estrangeiros.

A última edição da Revista BOW tem como tema de capa “A Relevância da Fiscalidade na Internacionalização”. Para analisar a temática, o último número conta com a participação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que defende que a internacionalização da fiscalidade coloca importantes desafios e que os Estados e o poder político deverão conseguir enfrentar e responder, de forma satisfatória, em prol de uma maior justiça fiscal internacional.

Igualmente interessantes são os artigos de Luís Magalhães, managing partner da KPMG Portugal, de Luís Janeiro, economista e docente nas áreas fiscal, contabilística e financeira na Católica-Lisbon, e Tiago Espinhaço Gomes, consultor de serviços financeiros na Oliver Wyman.

Para aprofundar a temática da relevância da fiscalidade na internacionalização na vida das empresas, a revista conta uma entrevista de fundo ao CFO da Sogrape, Bernardo Brito e Faro.

Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são os mercados-alvo em destaque na edição nº 13. Epedal e Fabor são as empresas que partilham o seu testemunho de internacionalização, área bastante ativa e que a AEP dá a conhecer nas diversas atividades desenvolvidas no último trimestre.