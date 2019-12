BCP puxa pela bolsa. Lisboa segue recuperação da Europa

Continua a recuperação nos mercados acionistas. Apesar das dúvidas em torno de um acordo comercial entre os EUA e a China, as bolsas europeias avançam, com Lisboa a seguir a tendência positiva. O BCP destaca-se nas subidas na praça nacional, aproximando-se novamente da fasquia dos 20 cêntimos por ação.

O PSI-20, que até arrancou a sessão com sinal negativo, está a valorizar 0,17% para 5.133,25 pontos, com 12 das 18 cotadas a apresentarem ganhos, isto depois da forte subida na sessão anterior. Na Europa, a tendência é de ganhos, com o Stoxx 600, índice que agrega as maiores empresas da região, a somar 0,2%.

O BCP, que na sessão anterior registou uma forte valorização, mantém a tendência positiva, registando uma valorização de 0,4% para cotar nos 19,5 cêntimos, encaminhando-se novamente para a fasquia dos 20 cêntimos.

EDP e Galp Energia também puxam pela bolsa, com subidas de 0,38% e 0,3%, respetivamente, sendo que os CTT apresentam uma valorização de 0,87% para os 3,244 euros.

A impedir maiores ganhos na bolsa nacional está a Nos que cede 0,3% para 5,02 euros, num dia em que Ibersol e Corticeira Amorim apresentam as quedas mais expressivas. A gestora de cadeias de “fast food” cai mais de 1%.