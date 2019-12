CTT ganham 3%. EDP dá energia à bolsa de Lisboa

A bolsa nacional avançou pela segunda sessão, em contraciclo com as pares europeias. O PSI-20 fechou com ganhos ligeiros suportado pelos títulos do universo EDP, mas com os CTT a serem a estrela da sessão. Avançaram 3%.

O PSI-20 somou 0,09%, para os 5.128,87 pontos, com dez títulos em alta e oito em queda.

O índice bolsista nacional destoou assim face às perdas registadas pelos principais pares europeus, que acusaram os receios dos investidores relativamente à guerra comercial entre os EUA e a China. Ainda esta quinta-feira, o governo chinês reiterou a suspensão de taxas alfandegárias adicionais sobre importações chinesas como condição para um acordo comercial com os EUA, que têm planeado novo aumento, a partir de 15 de dezembro.

As perdas foram transversais à generalidade dos índices Europeus, com o Stoxx 600 — referência para as ações do Velho Continente — a perder 0,08%.

Por cá, o rumo do PSI-20 acabou por ser suportado pelas ações do Grupo EDP. Os títulos da EDP avançaram 0,58%, para os 3,637 euros, enquanto os da sua participada EDP Renováveis somaram 0,2%, para os 10,08 euros.

Também o BCP ajudou a manter o índice lisboeta no verde, com as suas ações a viverem mais um dia de recuperação: somaram 0,15%, para os 19,44 cêntimos, prolongando o avanço de 3% da sessão anterior.

Também a Galp destacou-se nas subidas, com os seus títulos a valorizarem 0,17%, para os 14,49 euros, em linha com as cotações do petróleo. O barril de brent — referência para as importações nacionais — valorizava 1,02%, para os 63,64 dólares no mercado londrino. Essa subida acontece no dia antes da reunião dos países da OPEP de onde poderão resultar novos cortes de produção do “ouro negro”.

Mas coube aos CTT serem a estrela da sessão. As ações da empresa dos Correios avançaram 3,17, para os 3,318 euros, naquela que foi a quinta sessão seguida de ganhos.

A impedir ganhos mais acentuados, estiveram a Sonae e a Nos. As ações da retalhista perderam 1,01%, para os 93,10 cêntimos, enquanto as da telecom recuaram 0,73%, para os 4,998 euros.