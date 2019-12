De onde vem o consumo excessivo da bateria dos smartphones?

As redes sociais, ao longo dos últimos anos, revolucionaram a internet e o seu consumo, e o equipamento mais utilizado para este efeito continua a ser o smartphone.

Quais são os efeitos práticos deste consumo excessivo? A bateria é um elemento fundamental para uma boa prestação do equipamento, no entanto tem um ciclo de vida que poderá ser curto quando os ciclos de carga são mal utilizados. As redes sociais estão no topo da lista de consumo de bateria, uma vez que para além do tempo que gastamos a utilizar cada uma delas, ficam em funcionamento permanente em segundo plano, onde permanece um consumo excessivo, mesmo nos momentos em que não estamos ligados.

Enquanto os grandes fabricantes destes equipamentos continuam a surpreender com smartphones cada vez mais multifacetados e com maior qualidade, a dificuldade de criar baterias que correspondam às necessidades de utilização do consumidor, aumenta.

Com o aumento dos ecrãs de telemóvel, com as cores mais vivas do LCD/OLED e com os processadores cada vez mais potentes, e nem sempre eficientes, o consumo de redes sociais é mais apetecível, uma vez que a experiência de navegação se torna inovadora e quase viciante. Infelizmente, todas estas caraterísticas que à primeira vista parecem boas notícias, são os principais motivos para um desgaste rápido da sua bateria.

Caso a bateria do seu smartphone demonstre algum desgaste, poderá fazer um teste gratuito que rapidamente desmistifica qual o estado atual da sua bateria. Nas lojas iServices, este procedimento é gratuito e realizado na hora, demorando cerca de 10 minutos. Sempre que a capacidade da sua bateria se encontre abaixo de 70% da capacidade original é aconselhável substituir a mesma.

O tempo de vida de uma bateria de smartphone varia entre dois a três anos, dependendo da sua utilização. As baterias de lítio notam um comportamento aceitável até aos 600 ciclos de carga. Contudo, é normal que após 2 anos de compra do seu equipamento sinta que o mesmo tem menos autonomia. O ideal será sempre não adiar a substituição da bateria, já que a tendência será sempre piorar, podendo afetar outros componentes do smartphone caso a mesma se deteriore.

As boas notícias são o facto de nas lojas iServices substituírem a bateria em cerca de 20 minutos e, desta forma, pode voltar a ter o seu smartphone como novo sem perder tempo. Seja substituição de bateria iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outros a garantia é de 2 anos!

Os conselhos da iServices para uma maior durabilidade da bateria: