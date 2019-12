O Governo vai reforçar para quatro milhões de euros os incentivos à aquisição de veículos elétricos por particulares e empresas, de acordo com o Relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Segundo o documento, “o Governo mantém ainda o desígnio de promoção da mobilidade elétrica, através da manutenção dos incentivos em vigor, nomeadamente o apoio à introdução no consumo de veículos com 0% de emissões através do Fundo Ambiental, com um reforço da dotação para quatro milhões de euros”.

A dotação global do Fundo Ambiental para incentivos à aquisição de veículos de baixas emissões em 2019 era de três milhões de euros.

A dotação do Fundo Ambiental aumenta, mas o valor dos cheques deverá manter-se nos 3.000 euros para particulares e 2.250 euros no caso das empresas, isto para a compra de carros. Há ainda dinheiro para financiar a compra de motas elétricas, sendo que o Governo deixou cair o apoio às bicicletas elétricas.

Ao nível da promoção da mobilidade elétrica, em 2020 o Executivo compromete-se a promover o processo de abertura do mercado de carregamento de veículos elétricos, expandindo assim a rede pública, de forma a que “todas as áreas de abastecimento de combustível com um volume considerável tenham a obrigação de disponibilizar um ou mais postos de carregamento”, lê-se no documento.

O Governo inclui ainda neste âmbito a introdução de cerca de 200 veículos elétricos nas frotas da Administração Pública, privilegiando os territórios de baixa densidade.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, procedeu à entrega formal da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23:18 de segunda-feira e vai apresentá-lo hoje às 08:30, no Ministério das Finanças.

O OE2020 começará a ser debatido em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 06 de fevereiro.