Bónus no IRS para filhos pode chegar a 135 mil famílias

A majoração da dedução no IRS para crianças até aos três anos, aplicável a partir do segundo filho, poderá abranger cerca de 135 mil famílias, de acordo com uma estimativa do Ministério das Finanças, revelada pelo Público (acesso condicionado).

O número de famílias com mais de dois filhos com menos de três anos é superior, mas nem todos os contribuintes vão tirar partido desta medida apresentada na proposta de Orçamento do Estado para 2020. Quem tem rendimentos mais baixos, por exemplo, não entra nas contas já que não paga IRS.

Os dependentes permitem, atualmente, uma dedução à coleta do IRS de 600 euros, sendo que nos três primeiros anos de vida, a dedução é mais alta, de 726 euros. A partir do próximo ano, havendo um segundo filho com até três anos, a majoração sobe de 126 euros (isto é, 726 euros em vez de 600) para 300 euros — num total de 900 euros.

A abrangência da medida chegou a gerar dúvidas, mas foram rapidamente esclarecidas pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. “O que agora fazemos é que, a partir do segundo filho — enquanto esse segundo filho, ou o terceiro, o quarto ou o quinto tenham até três anos e independentemente da idade do primeiro – essa majoração passa de 126 para 300 euros”, precisou.