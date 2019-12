Uma edição especial do ECO Insider, quatro jornalistas, o balanço de 2019, os factos e as figuras. Regra geral, o ECO Insider olha para a frente, mas neste episódio #3 olha para trás, para os últimos 12 meses. Pedro Santos Guerreiro e António Costa, que semanalmente realizam este ECO Insider, e Paulo Ferreira e Fernando Sobral, que são colunistas regulares do ECO.

E qual é a figura do ano? Sim, adivinharam, é Mário Centeno, o protagonista do ano que se repete há quatro anos. “Neste ano em particular, com eleições legislativas, discutiu-se durante vários meses se ele ficaria, e parecia que estávamos a fazer uma eleição para ministro das Finanças”, afirma Paulo Ferreira. “Fica, não fica, o meu Centeno, o teu Centeno…”. Mário Centeno tem o lugar garantido na história. “Mas não sabemos se tem o lugar garantido no Governo”, questiona Pedro Santos Guerreiro. “Passa de ministro do excedente para ministro excedentário”, acrescenta. “É a figura do ano pela positiva, até às eleições, como trunfo eleitoral de António Costa, e pela negativa no dia seguinte às eleições, quando passa de ‘Ronaldo das Finanças’ a jogador que está no “banco” e vai a jogo de vez em quando”, sintetiza António Costa. “Mário Centeno está já com os dois pés fora do Governo, e até por vontade própria”, declara Fernando Sobral.

Mas nem só de Centeno se falou. Do SNS, dos partidos incumbentes que ainda não aprenderam a lidar com os novos partidos, da OPA falhada dos chineses à EDP, e do desaparecimento de Alexandre Soares dos Santos. Tem mesmo de ouvir.