Benfica paga 20 milhões por Weigl

Está confirmado oficialmente. O Benfica anunciou ao mercado a compra do médio alemão do Borussia de Dortmund, Julian Weigl, por 20 milhões de euros. “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.o-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos”, revela o comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

O médio alemão, que chegou ao Dortmund em 2015, é a primeira contratação do Benfica para a segunda parte do campeonato, no chamado mercado de inverno. E, na página oficial do clube, é recordado o golo que Weigl marcou ao Sporting.