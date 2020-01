Já passou. O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o primeiro da legislatura, começa esta quinta-feira a ser discutido no Parlamento, num debate que se prolonga até sexta e que no total terá mais de 635 minutos. O PS venceu as legislativas de outubro sem maioria, mas António Costa chega à Assembleia com os apoios suficientes para ver o documento viabilizado à esquerda mesmo com um excedente de 0,2%.

Os parceiros que deram a mão ao Governo foram os habituais, mas a fórmula foi diferente. BE, PCP, Verdes e também PAN vão abster-se na hora da votar esta sexta-feira. As negociações vão continuar durante a especialidade, mas os bloquistas já anunciaram conquistas: reforços na saúde e nas pensões.

