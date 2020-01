Qual vai ser o grande negócio de 2020? A venda do Novo Banco ou a fusão com outro dos bancos que já estão no mercado, dos quais ressalta um com maior probabilidade do que outro, o BCP. Este foi o tema principal do episódio #5 do Podcast ECO Insider, moderado por Pedro Santos Guerreiro e com António Costa, diretor do ECO. O Novo Banco diz, oficialmente, que a venda não decorrerá em 2020, mas só pode dizer isto, até porque está em negociação com o Fundo de Resolução, e o Governo, para garantir que este é o último ano em que recorre à garantia pública. E ainda estão disponíveis cerca de dois mil milhões de euros…

Mas o negócio do Novo Banco poderá não ser o único. A venda da Brisa está em curso, e como o ECO Insider revelou na sexta-feira, haverá no final da próxima semana a escolha de uma short-list de cinco candidatos, para a apresentação de propostas vinculativas. Outra das incógnitas, discutidas neste episódio #5, é o futuro da EDP depois da OPA falhada dos chineses em 2019. E em todos estes negócios, o Estado, o Governo, vai ter uma palavra a dizer.