Carteira virtual: a sua melhor aliada para investir em 2020

O futuro não está escrito e os percalços surgem de onde menos se espera. Confiar unicamente em fontes de rendimento como o salário, a pensão de reforma ou dinheiro de familiares pode ser um plano a longo prazo demasiado arriscado, sobretudo num contexto económico caraterizado pela volatilidade.

Logo, é melhor prevenir do que remediar, e o investimento em ativos é uma solução que lhe pode trazer outra segurança no futuro. Aproveite o ano novo para rentabilizar o seu capital e beneficie das novas soluções digitais, como A Minha Carteira, da PROTESTE INVESTE, para o acompanhar nesta jornada.

Como começar a investir em 2020

Comece por descobrir o seu perfil de risco. Sabe-se que cada tipologia de investidor necessita de uma estratégia adequada às suas caraterísticas e objetivos. Conhecer o seu perfil de investidor é fundamental para fazer as melhores escolhas.

O site da PROTESTE INVESTE sugere-lhe estratégias de investimento consoante o seu perfil, bastando alguns minutos para fazer um teste e perceber qual o seu: se conservador (segurança acima de tudo), se defensivo (aceita algum risco, mas baixo), equilibrado (disposto a investimentos de longo prazo, mas com alguma cautela), agressivo (disponível para assumir um nível de risco acima da média) e “ações” (pretende investir diretamente em ações; risco elevado mas com potenciais ganhos elevados).

Depois de apurar o seu perfil de investidor, e também o prazo pretendido, é tempo de definir a sua estratégia. Algumas regras são transversais nessa definição. Uma das mais relevantes é sem dúvida o fator tempo: quanto maior o prazo definido para obter retorno, maior as probabilidades desse retorno ser mais significativo. Se, por outro lado, exigir dividendos a curto prazo, terá preferencialmente de ter maior capital inicial e de arriscar mais.

Outra regra de ouro do investimento é a diversificação. Não se limite a apenas um tipo de ativos; diversifique a carteira de investimentos com diferentes ativos, como ações, fundos de investimento ou certificados do Tesouro e de Aforro.

Apesar de alguma imprevisibilidade dos mercados, as ações tendem a ser os ativos financeiros que mais rendem a longo prazo. Se apostar neste produto lembre-se, uma vez mais, que diversificar é primordial. Aposte em títulos de várias indústrias e latitudes; não se limite às empresas nacionais que já conhece e não se concentre numa só área de negócio.

Se tenciona investir em ações em 2020 e não sabe como começar, a PROTESTE INVESTE criou parcerias (disponíveis para subscritores), que lhe permitem replicar facilmente e com exatidão uma carteira de ações definida por especialistas. Ao aderir a estas parcerias estará a investir diretamente na carteira de ações da PROTESTE INVESTE, não tendo de se preocupar com os títulos que deve comprar e vender ou com a realização das ordens de bolsa.

Mas gerir todos estes ativos pode ser complexo e moroso. É aqui que entra a carteira virtual de investimentos, uma ferramenta que lhe permite gerir a sua carteira de ativos com maior simplicidade e comodidade.

Vantagens de usar uma carteira virtual de investimentos

Agora que 2020 se aproxima, nunca é de mais lembrar que tão importante como poupar é fazer uma gestão responsável das suas finanças. Para isso, uma carteira virtual de investimentos, como A Minha Carteira, da PROTESTE INVESTE, é essencial.

Com esta solução poderá pesquisar ações, fundos, obrigações e outro tipo de investimentos de forma fácil; registar e consultar a rentabilidade dos seus investimentos em tempo real; obter um inventário dos seus bens; replicar carteiras recomendadas de PROTESTE INVESTE, simular uma carteira de investimentos e começar a investir de acordo com uma estratégia definida por analistas financeiros independentes.

Entre em 2020 com mais confiança e invista com a ajuda de especialistas e da carteira virtual de investimentos da PROTESTE INVESTE.