Precisa de um cuidador para dar apoio à família?

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o índice de envelhecimento continua a aumentar. Em 2008, por cada 100 jovens residentes em Portugal havia 116,4 idosos, número que passou para 159,4 em 2018.

O índice de longevidade, outro indicador calculado pelo INE, mostra que a população está a ficar envelhecida. Em 2018, existiam 48,6 pessoas com mais de 75 anos, por cada 100 com mais de 65 anos.

Os dados são ainda mais preocupantes quando comparados com o panorama europeu. Segundo o Ageing Europe 2019, divulgado pelo Eurostat, por este andar, Portugal será o país mais envelhecido da União Europeia em 2050.

A realidade é que a esperança média de vida está a aumentar, as taxas de natalidade são historicamente baixas e os velhos estão a ficar cada vez mais velhos.

O papel do cuidador e dos serviços de apoio a idosos é, assim, preponderante para fazer frente a tamanho desafio. E apesar de se ter dado um importante passo com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal por parte do Governo, estabelecendo direitos e deveres de quem cuida de familiares dependentes, a verdade é que ainda não é conhecido o verdadeiro impacto desta medida.

Um serviço para todos

Uma empresa que presta apoio ao domicílio a idosos pode fazer toda a diferença na dinâmica de uma família que precise de cuidar de um ente querido e não consiga.

No caso da Expresso cuida, o objetivo é ser “a melhor assistência domiciliária”. Esta jovem empresa presta apoio a famílias que não conseguem cuidar diariamente de alguém. Disponibiliza serviços de 24 ou 12 horas nas seguintes áreas:

Serviço de Assistência a Acamados

Serviço de Refeição

Serviço de Banho

Serviço de Cabeleireiro

Serviço de Manicure

Serviço de Limpeza à habitação

Serviço de acompanhamento ao Médico

Serviço de Passeio Individual ou em Grupo

​O cuidado de assistência a idosos inclui atividades básicas diárias, higiene pessoal e outros. A assistência a doentes prevê enfermeiros especializados e acompanhamento diário. A empresa disponibiliza ainda o serviço de fisioterapia ao domicílio, facilitando o processo de reabilitação física a quem não se pode deslocar.