3ª edição do Prémio IN3+ abre fase de candidaturas

O Prémio IN3+ distingue os melhores projetos e ideias pela sua inovação, disrupção e exequibilidade, e oferece um milhão de euros para a concretização dos projetos vencedores, bem como, vinte mil euros para os promotores das ideias.

A inovação faz parte da cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM). Essa é a sua a sua premissa, a sua missão e a sua visão de futuro. A empresa acredita que inovar é imprescindível para a construção de uma sociedade assente em tecnologia que vise melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

A inovação é um eixo central de sustentabilidade, transformação, e, sobretudo, um meio de aproximação da tecnologia às pessoas, aos processos, às instituições, às empresas, sendo incontornáveis as inúmeras melhorias e os progressivos avanços que esta traz às sociedades modernas.

Assim, em 2016 a INCM lançou o desafio às comunidades científicas e académicas de expor as melhores ideias e projetos que tenham como base a inovação das áreas contempladas na sua esfera de influência, designadamente, nas áreas das tecnologias de produção e de materiais, nanotecnologia, TIC, robótica e automação.

Nas edições anteriores, foi possível trazer para o seio da organização e para a I&DI novas propostas de valor com um impacto extremamente positivo em setores tão distintos quanto a tecnologia digital, segurança, inteligência artificial, design, marketing, saúde, modelos produtivos, entre muitos outros.

A notoriedade do prémio tem sido crescente desde a sua primeira edição, e isso consubstancia-se no número de candidaturas apresentadas a concurso. Nesta terceira edição é esperado um aumento ainda mais significativo do número de participações, até porque, pela primeira vez, as startups estão contempladas no regulamento e podem inscrever-se, desde que em regime de associação, consórcio ou outro modo formal de parceria, com outras entidades SCTN, tais como universidades, laboratórios, centros de I&D e tecnológicos.

O Prémio IN3+ destina-se a todos os investigadores, nacionais e internacionais, que integrem a Rede de Inovação INCM. Todas as entidades que façam parte do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) podem aderir à rede, e passar a trabalhar em estreita colaboração no desenvolvimento de projetos de I&D e soluções inovadoras nas diversas áreas de atuação da empresa.

Para que a candidatura seja aceite, basta que as ideias e projetos dos participantes enquadrem os parâmetros de inovação, missão e visão empresariais da INCM, e que dediquem às atividades que integram o seu objeto societal, tais como:

a) Soluções de autenticação, integrando elementos de segurança;

b) Produção de documentos de identificação e de viagem;

c) Prestação de serviços de desmaterialização;

d) Produção de moeda metálica;

e) Análise e autenticação de artigos de metais preciosos;

f) Gestão de plataformas de formulários e documentos eletrónicos.

A fase de candidaturas ao prémio terá início a 1 de fevereiro de 2020. O regulamento do prémio, bem como outras informações úteis sobre o mesmo, podem ser encontradas no site do evento.