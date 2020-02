Os relatos sobre os progressos conseguidos no sentido de encontrar uma cura para o coronavírus estão a animar as bolsas europeias e a puxar pelas cotações do petróleo nos mercados internacionais. Na China há notícias de que foi encontrada uma vacina para tratar o coronavírus, enquanto no Reino Unido se registam, aparentes, “avanços significativos”.

As bolsas europeias que até arrancaram a sessão em terreno negativo, rapidamente inverteram de sentido. O Stoxx 600 — índice que agrega as principais capitalizações bolsistas do Velho Continente — já valoriza 0,88%. Em Lisboa, o PSI-20 avança 0,59%, animado pelo BCP e pela Galp Energia.

Já o petróleo acelerou os ganhos modestos que vinha a registar nesta sessão, tendo já estado a somar mais de 3%. O preço do barril de crude voltou a superar a fasquia dos 50 dólares, ganhando agora 2,42% para os 50,81 dólares. Já o brent — referência para as importações portuguesas — avança 2,62%, para os 55,37 dólares por barril.

Cotações do petróleo aceleram

Os investidores revelam o seu otimismo face às notícias que dão conta de que um tratamento para o coronavírus pode já estar próximo de ser encontrado. Esta quarta-feira, a televisão chinesa deu conta de que investigadores da Universidade de Zhejiang encontraram um medicamento efetivo para tratar as pessoas contaminadas por este novo vírus.

Já um cientista que lidera a pesquisa no Reino Unido para encontrar uma vacina contra o coronavírus disse à Sky News de que a sua equipa fez um “avanço significativo” ao reduzir uma parte do tempo normal de desenvolvimento de dois para três anos para apenas 14 dias.

“Os mercados de ações na Europa tiveram uma forte reviravolta com base em relatos não confirmados”, disse David Madden, analista de mercado da CMC Markets, citado pela Reuters. “Os traders assumiram que a situação está agora mais sob controlo e, esperançados de que a propagação da crise da saúde será contida e que haverá um retorno à normalidade na China e no mundo”, acrescentou o especialista.

(Notícia atualizada às 9h50 com mais informação)