Mobile World Congress cancelado devido ao coronavírus

O Mobile World Congress (MWC), que iria realizar-se em Barcelona, e tinha início previsto para dia 24 deste mês, foi cancelado, avança a Reuters. Várias empresas já tinham anunciado que não iam ao evento, devido ao surto do novo coronavírus, que já matou 1.113 pessoas na China.

Perante o cancelamento da participação no congresso de empresas como a Nokia, Amazon e Vodafone, que receavam o impacto do surto do vírus, a organização do evento decidiu cancelar aquela que é a principal feira de telecomunicações do mundo.

“A GSMA cancelou o MWC Barcelona 2020 porque a preocupação global com o surto de coronavírus, a preocupação com viagens e outras circunstâncias, impossibilita a realização do evento“, lê-se num comunicado da organização do evento. “A cidade anfitriã respeita e compreende esta decisão”, continua.

Os organizadores referem ainda que vão continuar a trabalhar em conjunto com as entidades da cidade anfitriã, Barcelona, e a “apoiar-se mutuamente no MWC Barcelona 2021 e em edições futuras”.

De acordo com o último balanço da Comissão Nacional de Saúde chinesa, o número total de casos confirmados do novo coronavírus é de 44.653. O número de mortos na China continental devido ao vírus detetado na cidade de Wuhan é de 1.113 pessoas.

(Notícia atualizada às 19h35)