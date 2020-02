Joaquim Miranda Sarmento recebeu “luz verde” da Comissão Política Nacional do PSD para ser o novo presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN), adiantou o Observador (acesso livre). O coordenador do programa económico do PSD é assim o sucessor de David Justino à frente deste órgão consultivo.

A aprovação do novo presidente foi anunciada na primeira reunião da nova Comissão Política Nacional do PSD, pelo próprio David Justino, que disse que “muita coisa se conseguiu fazer” no órgão que debate as propostas que o partido apresenta, mas que também “muita ficou por fazer”.

Entre os objetivos do CEN inclui-se também a mobilização de militantes e simpatizantes e a acomodação das propostas das moções temáticas aprovadas em congresso. Para além da nova liderança do CEN, foi também aprovada a “realização, a curto prazo, dentro de 2 a 3 meses, de um grande encontro nacional de autarcas do PSD“, bem como o regresso de Tiago Moreira de Sá à direção das Relações Internacionais do partido.