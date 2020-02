Os funcionários públicos que vão ser aumentados este ano não vão perder os pontos da avaliação de desempenho que servem para futuras progressões de carreira, avança o Jornal de Negócios.

De acordo com a proposta que o Governo está a negociar com os sindicatos, citada por aquele jornal, com a aplicação dos aumentos transversais de 0,3% e sete euros para as posições mais baixas, “o trabalhador mantém os pontos e correspondentes menções qualitativas de avaliação do desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório”, o que significa que não ficam prejudicados em futuras progressões.

Esta medida contraria o que se observou no ano passado, em que os funcionários públicos que passaram de 600 para 635 euros em 2019 perderam os pontos que tinham. Mas a Fesap tem vindo a pedir ao Governo para devolver a estes trabalhadores os pontos que perderam, não prejudicando aqueles que recebem menos.