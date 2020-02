Venezuela suspende voos da TAP por três meses

A TAP não poderá voar de e para a Venezuela durante três meses. Isto porque o Governo decidiu suspender a operação da transportadora portuguesa naquele país, anunciou o ministro dos Transportes venezuelano no Twitter. Esta decisão acontece depois do voo que transportou Juan Guaidó para a Venezuela, no qual o Governo venezuelano acusa a TAP de ter violado normas de segurança.

“Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173 e em conformidade com os regulamentos nacionais de aviação civil, as operações da companhia aérea TAP no nosso território estão suspensas por 90 dias, como medida de precaução para proteger a segurança da Venezuela“, anunciou o ministro Hipólito Abreu, no Twitter.

Em causa está um voo de Juan Guaidó para Caracas na semana passada, em que a Venezuela acusa a TAP de ter violado “padrões internacionais” ao ocultar a identidade do autoproclamado presidente interino.

Além disso, acusam a companhia de, alegadamente, ter permitido que um tio de Guaidó transportasse na aeronave “lanternas de bolso táticas” que escondiam “substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria”. As autoridades venezuelanas acabaram por abrir um processo contra a companhia aérea.

Citado pela AFP, o ministro já tinha anunciado, em comunicado oficial, que estavam a ser estudadas as hipóteses de serem aplicadas multas ou suspensões à companhia aérea nacional, mas a escolha acabou mesmo por recair sobre a suspensão por um período de três meses.

O Governo português já pediu um inquérito para averiguar a veracidade das acusações que envolvem a transportadora aérea portuguesa, dizendo não ter qualquer indício de irregularidades no voo que transportou Marquez e Guaidó.

(Notícia atualizada às 18h37 com mais informação)