Arranca fase final de programa de capacitação de PME

Já arrancou a quinta e última fase do Finance for Growth, projeto que já impactou mais de 500 micro, pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, com o objetivo de aumentar a competitividade, a inovação e a internacionalização das empresas, através do incremento das competências empresariais ao nível da informação e gestão estratégicas.

A última fase do projeto, denominada “Finance Events for Growth“, aposta na disseminação da mudança após as fases anteriores se terem debruçado sobre motivar, planear, iniciar e capitalizar a mudança. Nesta fase, são desenvolvidos workshops para disseminar as ações do projeto e partilhar os resultados alcançados, a fim de potenciar benchmarking e transferência de conhecimento.

É objetivo desta fase devolver à comunidade empresarial os resultados alcançados com a execução das primeiras quatro fases, numa lógica de partilha que permitirá convencer mais empresas para as questões da capitalização das PME, potenciando assim o impacto dos resultados obtidos. O programa prevê a apresentação de boas práticas e de resultados do projeto, nomeadamente através do testemunho de casos bem-sucedidos e inspiradores.

Será demonstrado à comunidade empresarial global como é que as empresas podem ver reforçadas as suas competências financeiras, a sua rede relacional e a sua capacidade para aceder a fontes diversificadas de capital como aceleradoras de oportunidades de crescimento.

Até à data, já foram realizados workshops em Leça da Palmeira, Vila Nova de Famalicão, Aveiro e estão programados mais dois, em Santarém (3 de março) e em Viseu (4 de março).

Cada empresa poderá inscrever-se aqui de acordo com a sua disponibilidade, mesmo que não tenha participado em qualquer das ações anteriores.

Veja o resumo do que foi discutido na última sessão da quarta fase, “Finance Meetings for Growth”, em Famalicão, nestes quatro vídeos: