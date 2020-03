3ª etapa do WCGC no Club Golf Estoril

Os ventos, por vezes bem fortes, que fizeram sentir-se no Club Golf Estoril recordaram-nos porque Portugal tem andado na vanguarda mundial das energias renováveis e a Audi aproveitou a terceira etapa portuguesa do World Corporate Golf Challenge (WCGC) de 2020 para promover o seu modelo E-Tron.

“Este ano reforçámos a aposta no golfe, até porque estamos a divulgar mais os modelos elétricos e híbridos, relacionados com a natureza. O golfe vem a propósito e é o mais indicado para essa associação”, disse Alberto Godinho, o diretor geral da Audi em Portugal.

Alberto Godinho é praticante de golfe e jogou o torneio, mas admite que as coisas não “correram especialmente bem, principalmente nos primeiros nove buracos. Nos segundos nove foi um bocadinho melhor”.

Foi a formação 3 da Audi a vencer a classificação gross, com 56 pontos, e, consequentemente, a qualificar-se para a Final Nacional, marcada para os dias 30 e 31 de maio, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

A equipa foi constituída por Miguel Franco de Sousa (31 pontos), o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, e Manuel Quinta (25 pontos), o responsável máximo da secção de golfe do Automóvel Clube de Portugal.

Numa altura em que o WCGC de 2020 em Portugal chega a meio da época, este foi, sem dúvida, o torneio com condições de jogo mais complicadas.

Saber lidar com os elementos naturais do dia foi igualmente um fator determinante na atribuição do título de campeão do torneio, que, como dita o regulamento, é atribuído ao 1.º lugar da classificação net.

Nesse sentido, não admira que tenha ganho a equipa da casa, do Club Golf Estoril, com 61 pontos, para os quais contribuíram os 35 pontos de Júlio Figueiredo e os 26 de Pedro Palmares.

“Tínhamos a vantagem de jogar em casa. Foi esse o segredo da vitória. Eu jogo muitas vezes ali, umas três a quatro vezes por semana, por isso, estou mais rotinado. A partir de maio, junho o campo tem vento e torna-se completamente diferente. Os greens ficam mais duros. Hoje até havia a vantagem de os greens estarem lentos, o que tornava-os mais acessíveis, porque quando estão à velocidade normal… com vento, ficam muito complicados. Hoje estivemos praticamente sempre com o vento contra, o que é mais cansativo. Com vento o mais importante é não falhar. É fundamental não pensar na distância e pensar só em colocar a bola no campo, mesmo que isso custe distância”, explicou Júlio Figueiredo.







Para além dos vencedores net e gross qualificaram-se para o Montado mais sete equipas através da classificação net:

Astrobalance com 57 pontos, de Carlos Fonseca (26) e Rui Mário de Meireles (31);

Garofalo-1 (56) de Nuno Costa Alemão (27) e Luís Araújo Pinheiro (29);

Getwash (56) de Martim Ricciardi (24) e Pedro Soares Franco (32);

Costa Verde (55) de Jorge Dores (27) e Gennaro Carlo Puglisese (28);

Promoplas (54) de Carlos Batista (23) e Edgar Wilson Batista (31);

Between Equations (53) de Vítor Mateus (21) e Raúl Rodrigues (32);

Uriage (52) de Mário Costa Macedo (21) e Ana Serrão Neto (31).

Pelo terceiro torneio consecutivo esgotou-se a lotação de 36 equipas e 72 jogadores e os prémios de habilidade foram para os seguintes jogadores:

Prémios Garofalo: Bola mais perto da bandeira no buraco 4, Margarida Kislitsyna; drive mais longo no buraco 10, Martim Ricciardi.

Prémios Costa Verde: Bola mais perto da bandeira no buraco 2, Carlos Batista; drive mais longo no buraco 5, Lúcia Ballayer e Abílio Gonçalves.

Prémios Turkish Airlines: Bola mais perto da bandeira no buraco 13, Manuel Quinta; drive mais longo no buraco 11, Ana Neto e Abílio Gonçalves.

O sorteio da tômbola computadorizada teve prémios oferecidos por Audi, Distintus, Mionetto, Uriage, Details Hotels & Resorts, Andros, Garofalo, Illy, Carlsberg, Costa Verde e Palácio Estoril Golf & Spa Hotel, o palco do jantar oficial, numa sala de visual especialmente criado pela The Rental Factory, empresa de decoração e aluguer de material para eventos corporativos.