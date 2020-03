Com esta série de podcasts pretendemos criar um espaço de partilha de experiências na área do software de gestão empresarial.

Neste episódio fomos até à Cateringpor falar com a Joana Machado, CEO desta empresa de confeção e comercialização de refeições, líder de mercado no Aeroporto de Lisboa. É uma grande empresa, com processos complexos e exigentes, e que atravessa um momento de mudança profunda. Joana Machado partilha connosco os principais desafios e conquistas desta nova fase e de que forma os sistemas de gestão estão a acompanhar e apoiar esta evolução.

